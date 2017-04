Ces start-up inventent le tourisme du futur

Dans les locaux parisiens du Welcome City Lab, ouvert il y a quatre ans, une dizaine de start-up sont triées sur le volet pour intégrer l'incubateur. «Ils ont accès à des conseillers, profitent du microcosme innovant, sont coachés au cours de la phase d'amorçage, explique Laurent Queige, le délégué général du Welcome City Lab. Puis, nous sommes là pour les aider à embaucher, à se structurer, à faire des levées de fonds ou à se développer à l'international.»



Il y a deux ans, les start-up du Welcome City Lab misaient sur l'économie collaborative, les échanges de maisons ou d'appartements. Aujourd'hui, les nouvelles recrues cherchent des solutions logistiques pour faciliter un séjour en ville, développent des concepts pour vivre la «vraie vie» de la cité, planchent sur l'utilisation de chats automatiques dédiés au tourisme... «Ils dépoussièrent le tourisme traditionnel, souligne Laurent Queige. Si leur expérimentation est convaincante, ils trouveront une place chez les professionnels.»



Fini la corvée des bagages



Vous l'avez sûrement déjà vécu: perdre une ou deux heures un week-end d'évasion pour aller déposer ou chercher vos bagages à l'hôtel. Féru de voyage, Fabien, la trentaine, s'est dit qu'il était urgent d'y remédier. Il a donc eu l'idée de créer une consigne mobile : Eelway, qui viendrait chercher, stocker et rapporter les bagages des clients n'importe où à Pa,ris et en petite couronne. Sa start-up, lancée il y a un an à peine, est hébergée par l'incubateur parisien Welcome City Lab.



Dans l'open space, on remarque vite Fabien et ses collègues. Leurs tee-shirts jaunes poussin porte le nom de l'entreprise. «Tous nos concierges livreurs le portent, explique le fondateur. A leur descente du train ou de l'avion, nos clients ne peuvent pas les rater !»



3000 bagages en un an



Le mois dernier, Eelway a vu son activité bondir de 80 %, la société va lever 200 000 euros de fonds et a signé ou prévoit des partenariats avec le groupe Accor, la SNCF ou Vinci.



Il faut dire que la demande est là: des touristes étrangers pressés, des retraités fatigués de transporter leurs bagages ou des voyageurs d'affaires interdits d'accès avec leur valise dans les centres de business depuis les attentats.



En un an, Eelway a déjà pris en charge plus de 3 000 bagages. «En Asie, le système est déjà très répandu, précise Fabien. Mais à Paris, ce service n'existait pas.»



Le Parisien