Cession de 34% de Bin Laden Group : Locafrique Holding officiellement dans le capital de la SAR

Le Conseil d’Administration de la Société Africaine de Raffinage (SAR), a adopté, à la demande de PCMC, filiale du Groupe saoudien Bin Laden, la cession des trente quatre pour cent (34%) qu’elle détenait dans le capital de la SAR et pris acte conséquemment de la démission de ses Administrateurs du Conseil d’Administration.



Pour rappel, le Groupe Bin Laden est entré dans le capital de la SAR en 2010, à la demande du Gouvernement du Sénégal, avec pour objectif d’en prendre le contrôle et de procéder au financement du Programme d’Extension et de Modernisation de la SAR (PEMS).



Concomitamment avec l’Accord de cession des 34% conclu avec Petrosen détentrice à l’époque de 80% des actions, un autre Accord avait été signé avec le Gouvernement définissant les conditions d’exécution des engagements relatifs au PEMS.



Dix sept autres pour cent (17%) des actions devraient être cédées ultérieurement par Petrosen pour parachever le contrôle du capital de la société avec cinquante et un pour cent (51%).



En 2013, le Conseil d’Administration avait lancé une étude relative à l’avenir de la SAR. Cette étude conclut à plusieurs scénarii dont un relatif à la liquidation de la Sar et à la construction d’une nouvelle raffinerie de grande capacité pour le marché national mais aussi et surtout pour l’international.



Ce scénario était la préférence du Groupe Bin Laden. Un autre scénario portait sur la modernisation de la raffinerie et l’augmentation de sa capacité afin de satisfaire le marché national et sous-régional.



Cette option, adoptée par le Conseil d’Administration, fut celle de l’Etat du Sénégal à travers son Actionnaire Petrosen.



Dès lors, le Groupe Bin Laden, pouvait librement rechercher des opérateurs économiques en vue de céder ses actions. C’est ainsi qu’elle prit contact avec différentes sociétés établies en Suisse, au Royaume Uni, aux Etats Unis, au Nigéria mais aussi avec trois (3) autres à capitaux privés sénégalais et établis dans notre pays.



Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré et ayant constaté que les autres actionnaires ont renoncé à leurs droits de préemption, a adopté à l’unanimité, la cession des actions détenues par PCMC (Groupe Bin Laden) à Locafrique Holding, société de Financement et d’Investissements de droit et de capitaux sénégalais établie à Dakar.



Ainsi Locafrique Holding va se substituer au Groupe Bin Laden dans le financement du PEMS et dans tous ses engagements et conditions d’exécution tels que consignés dans l’Accord signé avec le Gouvernement du Sénégal. D’ors et déjà, Locafrique Holding mettra immédiatement à la disposition de la SAR et de ses partenaires techniques, un financement de soixante dix (70) millions d’euros, pour la mise en œuvre de son plan stratégique 2016-2021 qui permettra l’optimisation de ses procédés en vue d’augmenter sensiblement ses capacités de production mais aussi pour 2 l’acquisition des équipements nécessaires pour le raffinage du pétrole brut découvert dans notre pays.



Le Conseil d’Administration remercie chaleureusement PCMC et ses Administrateurs pour leur professionnalisme et pour leurs excellentes contributions lors de ses réunions et dans les différents Comités durant ces sept (7) années, au service exclusif de la SAR et de son personnel. Enfin, le Conseil d’Administration se félicite de l’arrivée de Locafrique Holding dans le capital de la SAR.



Fait à Dakar, le 14 Août 2017

Le Conseil d’Administration