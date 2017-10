Cet homme de 113 ans révèle le secret de sa vie sans maladie : 5 aliments à manger tous les jours Actuellement, la restauration rapide et les produits alimentaires industrialisés se font la part belle sur le marché. Pourtant, ils sont particulièrement néfastes pour la santé. En effet, certains aliments naturels offrent une longévité à toute épreuve et méritent davantage de succès durant nos repas.

C’est ce que Bernardo LaPallo, un homme âgé de 113 ans, originaire du Brésil prouve par son âge avancé et son mode de vie. Grâce à son père qui était médecin et herboriste, Bernardo a découvert le secret d’une vie sans maladie par la nutrition . Aujourd’hui, cet homme, ayant étudié les arts culinaires à l’Université de la Sorbonne à Paris, révèle les 5 aliments à manger chaque jour pour avoir une santé de fer, découvrez-les !

Les 5 super-aliments à consommer pour être en bonne santé Le miel Reconnu pour ses bienfaits, le miel est un aliment de la nature riche en antioxydants permettant de lutter contre l’apparition des radicaux libres et de ralentir le vieillissement cutané. De plus, son pouvoir sucrant permet de limiter les fringales en offrant un sentiment de satiété durable. Mais c’est aussi un allié beauté que l’on peut utiliser en soin pour les cheveux et pour le visage grâce à ses vertus nourrissantes.



Le miel permet également de réguler le cholestérol. En effet, lors d’une étude menée à Dubai, les scientifiques ont fait boire à un groupe de personnes 250 ml d’eau dans laquelle ils ont ajouté 75 ml de miel naturel et ce pendant deux semaines. Les résultats ont prouvé que le taux du bon cholestérol avait augmenté alors que celui du mauvais cholestérol avait baissé.

La cannelle La cannelle est l’une des épices les plus saines pour la santé car elle est riche en antioxydants luttant contre diverses maladies et en fibres alimentaires bénéfiques au transit intestinal. Elle permet aussi de réguler la glycémie, le cholestérol et traite les inflammations et les infections. Toutefois, la cannelle est contre-indiquée pour les femmes enceintes et les jeunes enfants. Un surdosage peut également provoquer des effets secondaires, c’est pourquoi il est recommandé de prendre seulement 2 cuillères à café par jour.

L’ail Célèbre pour ses vertus médicinales, l’ail a une forte teneur en allicine. Cette substance est à l’origine de l’odeur désagréable de l’ail. Pourtant, cet aliment est utilisé depuis des siècles pour réduire la tension artérielle et le cholestérol. C’est un anti-cancéreux, antifongique et antibactérien efficace. De plus, il prévient les maladies cardiaques et l’artériosclérose.

Le chocolat Lorsqu’il est consommé avec modération, le chocolat noir à 70% de cacao est bénéfique pour la santé. Source d’antioxydants, de fibres, et de magnésium, le chocolat noir améliore l’humeur, favorise la digestion et le transit intestinal. De plus, il diminue le cholestérol, la tension artérielle, réduit le stress et prévient des maladies comme le cancer.

L’huile d’olive L’huile de l’olive est un produit particulièrement utilisé au niveau culinaire pour sa saveur mais c’est aussi un allié santé. Contenant de l’oléocanthal et des graisses saines mono-insaturées, l’huile d’olive agit comme un anti-inflammat oire, favorise la perte de poids, réduit le risque de maladies cardiaques et prévient des maladies comme Alzheimer et le cancer.









