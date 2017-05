Cet homme vend des morceaux de corps humain que les gens mangent ! Mais ce qui en est réellement, est déroutant... (Ames sensibles s'abstenir)

Rédigé par leral.net le Lundi 22 Mai 2017 à 17:31 | | 0 commentaire(s)|

VUES 1103 VUES 1103



À Bangkok, Kittiwat Unarrom gère une entreprise dérangeante. Ce qu’il vend, ce sont des parties de corps humains, dédiées à la consommation !

Dieu merci, ce ne sont que des apparences, car il est boulanger et il s’agit tout simplement de pain.



Un pain modelé de façon trop réaliste…



Toutefois, sa boulangerie a du succès auprès des habitants et des touristes amateurs de choses étranges.









Une façon étrange de gagner son pain quotidien et perturbante.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook