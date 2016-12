Cette ado de 16 ans accouche dans sa chambre, tue le bébé... et publie ceci sur son compte Facebook! L'histoire secoue le Nebraska: Antonia Lopez, 16 ans, a accouché dans sa chambre... Puis, elle a jeté le bébé par la fenêtre: la petite fille a été tuée sur le champ!

Rédigé par leral.net le Jeudi 22 Décembre 2016 à 20:41 | | 0 commentaire(s)|

Comme le révèle le Daily Mail, l'ado a très vite avoué son geste à sa maman, qui a joint les secours.



Mais avant même que l’ambulance n’arrive, Antonia avait publié un statut sur Facebook, demandant si quelqu’un pouvait lui faire une faveur et avait une voiture. Les policiers pensent qu’elle essayait de s’enfuir.

Sur son profil Facebook, on a aussi découvert ce statut :



Antonia Lopez se plaignait de devoir s’occuper d’un faux bébé dans le cadre d’un cours d’économie familiale, qu’elle n’était pas prête à être mère...



