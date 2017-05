Cette astuce pourrait vous aider à arrêter de fumer! Le tabagisme est une mauvaise habitude, et aussi l’une des causes de plusieurs décès à travers le monde entier. Des pays comme La France, et l’Australie ont fait des efforts pour réduire le tabagisme en exigeant des emballages standardisés pour le tabac.

Rédigé par leral.net le Jeudi 11 Mai 2017 à 11:13 | | 0 commentaire(s)|

Récemment, de nouvelles recherches ont révélé que présenter l’emballage des cigarettes standard peut faire une différence tangible dans la réduction du nombre de fumeurs. C’est une équipe de chercheurs de Cochrane du Royaume-Uni et du Canada, qui est en venue à cette conclusion après avoir évalué les résultats de 51 études portant sur l’impact des emballages standardisés sur les attitudes du fumeur.



Il a été constaté une baisse d’un demi-point de pourcentage de personnes qui utilisaient encore du tabac après l’introduction de l’emballage. D’autres études n’ont pas quantifié le nombre de personnes qui ont effectivement arrêté, mais ont constaté une diminution du taux de personnes qui sont dans la consommation du tabac.



Selon ces chercheurs, les paquets de tabac peuvent être attrayants autrement, avec de nouvelles formes et tailles qui éveillent la curiosité. Les politiques gouvernementales d’emballage standardisé pour les produits du tabac (« paquet neutre ») visent à éliminer ces images attrayantes et à uniformiser la couleur, la forme ou la taille des paquets.



Ann McNeill, auteur principal de l’examen et directeur adjoint du Centre britannique pour les études sur le tabac et l’alcool, a déclaré à News-Medical.net: «L’évaluation de l’impact des emballages standardisés sur le comportement anti-tabac est difficile à faire; Mais les éléments de preuve disponibles, indiquent que les emballages standardisés peuvent réduire la prévalence du tabagisme. Ces résultats sont étayés par des preuves provenant d’une variété d’autres études qui ont montré que l’emballage standard réduit l’attrait promotionnel des paquets de tabac, conformément aux objectifs réglementaires fixés ».



La recherche sur la France n’a pas été incluse dans l’étude parce que sa loi sur l’emballage uniforme est entrée en vigueur à la fin de 2016. Mais le ministère français de la Santé espère réduire le tabagisme de 10 pour cent au cours des cinq prochaines années.



Source : Afrikmag

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook