Cette demande de Donald Trump au FBI est un possible motif de destitution

ÉTATS-UNIS - Ce n'est pas seulement un nouvel élément dans les soupçons de collusion entre Donald Trump et Moscou, c'est "la preuve la plus évidente que le président a directement tenté d'influencer le ministère de la Justice et le FBI dans ses enquêtes sur la Russie", juge le New York Times.



Le quotidien publie ce mardi 16 mai des extraits de notes prises par James Comey, le directeur du FBI renvoyé par Trump le 9 mai, dans lesquelles le patron de l'agence de renseignement s'inquiète du fait que le président américain lui a demandé d'abandonner l'enquête qui visait Michael Flynn, l'un de ses conseillers au cœur du dossier russe.



"J'espère que vous pourrez trouver un moyen de passer à autre chose, de laisser Flynn tranquille. C'est quelqu'un de bien. J'espère que vous pouvez laisser tomber ça", a demandé Donald Trump à James Comey le 14 février dans le Bureau ovale après une réunion avec son ministre de la Justice et son vice-président à qui il venait de demander de le laisser seul avec le directeur du FBI.



L'option d'une destitution est maintenant sur la table



Une telle requête venant du président représenterait une interférence directe dans une enquête en cours et pourrait être considérée comme une obstruction à la justice. Un délit qui peut servir de motif pour déclencher une procédure de destitution, comme l'a assuré l'élu démocrate Ted Deutch sur Twitter.



Même son de cloche du côté du sénateur indépendant Angus King, pour qui l'option d'une destitution est maintenant sur la table bien que cela le déçoive, comme il l'a expliqué à CNN.

John McCain, sénateur...