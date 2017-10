Cette femme a pris confiance en elle, en reprenant du poids

La jeune femme, particulièrement présente sur les réseaux sociaux, confie ainsi être plus heureuse aujourd’hui, maintenant que sa taille tourne autour du 14 (R-U)/42 (Europe), qu’à l’époque où son poids était au plus bas.

Chira pesait plus de 113 kg il y a encore peu de temps, mais la jeune femme est parvenue à maigrir (et à faire du 38), après avoir adopté un régime strict et effectué des exercices.

Cependant, les habitudes fitness extrêmes de la jeune rousse sont rapidement devenues intenables. Elle avait peur de manger et de reprendre du poids, craignant même de se regarder dans le miroir.

Chira, dont la taille moyenne et saine tourne actuellement autour du 42, confie que son corps ressemble aujourd’hui à celui qu’elle avait toujours rêvé d’avoir.

« La différence de kilos avant/après n’est pas flagrante, mais mon corps est totalement différent », dit-elle à Metro.

« Accepter son corps et sa transformation est l’aspect le plus difficile. Il faut se battre en permanence afin de trouver cet équilibre entre le cerveau et le corps. »

« Tout le monde me disait que j’étais très belle lorsque mon poids était particulièrement faible, mais je ne me sentais pas belle. Je me sentais généralement déprimée, je n’avais pas envie de me regarder dans le miroir et de voir toute cette cellulite, ces vergetures et ma poitrine tombante. »

« Je pensais qu’être mince me rendrait heureuse, mais j’ai compris que ça ne marchait pas. J’ai réalisé que le bonheur ne dépendait pas de telle ou telle taille, et qu’avoir un corps fort et en bonne santé était prioritaire. »

Chira confie que « toute personne qui pèse plus de 57 kg est considérée grosse » en Roumanie, ce qui est particulièrement décourageant.

Aujourd’hui, cette adepte du fitness profite d’Instagram pour montrer aux autres femmes qu’un corps en bonne santé, n’est pas une question de taille ou de formes précises.

« Des millions de filles se trouvent dans mon cas, et je souhaite leur montrer qu’elles sont également capables de bâtir leur propre vie et leur bonheur », confie-t-elle.