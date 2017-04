Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Cette femme d'affaire Marocaine se remarie une deuxième fois et est condamnée à 2 ans de prison pour adultère Rédigé par leral.net le Lundi 3 Avril 2017 à 19:50 | | 0 commentaire(s)|

La justice marocaine vient de rendre un verdict qui fait polémique .



Hind Achabi femme d’affaire et propriétaire de la compagnie marocaine Dalia Air, a été condamné par la chambre criminelle de Rabat, pour adultère.



En effet, il est reproché à la femme de 38 ans d’avoir entretenu des rapports extra-conjugaux avec un autre homme.

En mars 2013, Hind Achabi épouse Sadiq Marafi, ambassadeur du Koweït à Vienne (Autriche). Le mariage, qui se déroule au Koweït selon les rites chiites, est reconnu au Maroc, pays musulman sunnite.



Un an après les noces, en août 2014, elle lance une procédure de divorce par procuration. Son mari accepte et, trois mois plus tard, les papiers officialisant le divorce sont signés et placés en sûreté dans le coffre-fort de la résidence secondaire du couple, à New-York.



En janvier 2015, Hind Achabi épouse en seconde noce l’homme d’affaires marocain Mohsine Karim-Bennani, très connu du milieu des affaires marocains . Seulement son ex-mari, refait volte face et ne reconnaît plus le divorce , porte plainte auprès de la justice et lance même une demande de test de paternité de sa progéniture.



En effet, selon l’article 491 du code pénal marocain, «est puni d’emprisonnement d’un à deux ans toute personne mariée convaincue d’adultère. La poursuite n’est exercée que sur plainte du conjoint offensé». Quand la principale accusée a souhaité se rendre à New York pour récupérer les papiers attestant du bien-fondé de son divorce avec l’ambassadeur, elle a été interdite de sortir du territoire marocain… à cause de cette plainte.



La justice n’a pas non plus épargné son amant. ce dernier écopera de 7 mois. La condamnation de Hind Achabi fait l’objet de vives critiques parmi les milieux associatifs de défense des droits des femmes.



Pour les associations de défenses des droits de la femme, cette sanction à double tranchant fait actuellement débat au sein du Royaume tant la différence de traitement est nette entre Hind Achabi et Mohsine Karim Bennani, entrepreneur à succès. Pourtant les deux protagonistes sont aussi « fautifs » dans cette histoire, mais la Cour en a décidé autrement.



Ivoirematin



