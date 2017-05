Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Cette jeune femme de 26 ans est-elle trop belle pour trouver l'amour ? Rédigé par leral.net le Samedi 13 Mai 2017 à 18:08 | | 0 commentaire(s)|

Cherelle Neille, 26 ans, est célibataire et mère d’un enfant. Elle est clairement magnifique et affirme apparemment que les hommes la voient uniquement comme un objet de désir ou hésitent tout simplement à l’accoster. (Photos : Instagram) Cherelle Neille, 26 ans, est vendeuse à Manchester, au Royaume-Uni. Sa beauté est indéniable, entre sa belle chevelure bouclée et épaisse, sa silhouette élancée et son minois digne de celui d’Angelina Jolie. Mais, C. Neille considère apparemment qu’elle est trop belle pour trouver un petit-ami. Elle précise que les hommes hésitent à l’approcher car ils pensent qu’elle est peut-être « coincée », ou alors qu’ils se contentent de la voir comme un objet de désir.L’ancien mannequin et actrice en herbe aurait confié que les « nanas banales » avaient la vie plus facile, car les hommes tentent de mieux connaître leur personnalité, d’après le Daily Mail.

« Personnellement, j’attire le mauvais type d’attention, ils ne veulent pas me connaître en tant que personne », confie C. Neille. « Les filles banales profitent de relations durables, pendant que j’embrasse tous les crapauds ».

La maman a ajouté qu’elle en avait marre que les gens supposent qu’elle était « méchante » alors qu’elle est en fait charmante. Elle ne recherche actuellement plus de petit copain.« Mon physique attire le mauvais type de mecs, et c’est compliqué », précise-t-elle. « Ils se disent tout le temps que je vais être impolie ou coincée juste parce que je suis belle. Ils me disent : Oh, tu penses que tu es trop belle, hein ? ».

L’ancien mannequin, connue sous le pseudo chebella91 sur Instagram, partage régulièrement des photos auprès de ses 31 000 followers, mais confie également recevoir des messages de haine en ligne. Des inconnus lui disent qu’elle n’est pas belle et qu’elle devrait « se tuer » ou l’accusent de penser qu’elle se croit « au dessus de tout le monde ».Neille confie que les mecs n’écoutent pas vraiment ce qu’elle dit lorsqu’elle se rend à un rencard. Elle se souvient d’un rendez-vous en particulier. Elle essayait de parler de l’actualité, mais l’homme se fichait de ce qu’elle disait et continuait de parler de son physique. C. Neille n’a pas beaucoup de chance romantiquement parlant depuis quelques années et considère que l’échec de ses relations est en partie dû à ces hommes qui la jugent sans la connaître.

« Les filles au physique plus banal peuvent discuter avec les hommes, alors que moi je reste coincée avec des hommes qui n’écoutent rien du tout », remarque-t-elle. « Mon dernier petit-ami se contentait de me balader devant ses amis et souhaitait juste être pris en photo avec moi. Je n’ai encore jamais rencontré un homme intéressé par ce que j’avais à dire ».Le physique de C. Neille n’a pas seulement un impact sur ses partenaires romantiques, mais également sur ses amitiés avec d’autres femmes.

« Les filles sont jalouses aussi, je n’ai qu’une seule amie », a-t-elle confié. « Un jour, j’étais de sortie avec mon amie, et nous sommes allées aux toilettes. Un groupe de nanas que je ne connaissais pas est arrivé et faisaient des compliments sur mon physique et mes cheveux. Mon amie a soudainement quitté le club et ne m’a jamais reparlé depuis ! ».

Cela explique en partie pourquoi la jeune femme de 26 ans a pris l’habitude de faire des compliments aux autres filles et de leur dire ce qu’elle aime chez elles. « C’est sympa d’être sympa », précise-t-elle.Neille confie être drôle et aimer rigoler. Elle ne souhaite pas être « moins belle », mais simplement que les hommes la traitent différemment.

« Je pense que la société actuelle a vraiment un problème concernant la manière dont elle traite les femmes », a-t-elle fait remarquer.

Neille a profité de son compte Instagram pour clarifier certains propos suite à son interview initiale publiée dans plusieurs journaux britanniques. Elle confie qu’elle n’a jamais voulu insinuer qu’elle était trop belle pour avoir un petit-ami, elle souhaite juste dire que les mecs s’attendent parfois à ce que certaines filles soient coincées juste en se basant sur leur look.

« Je dis juste que j’attire le mauvais type d’attention », a-t-elle clarifié sur une vidéo Instagram.Concernant ses propos sur les « nanas banales » qui ont la vie facile, le mannequin a confié que nous avions toutes nos jours de « nana banale ».

« Je dis simplement que les filles qui sont moins au centre de l’attention ont la vie plus facile, pas physiquement parlant, mais en ligne. J’ai juste beaucoup de followers sur Instagram », explique-t-elle. « Principalement à cause de mes cheveux, de mes conseils sur les cheveux bouclés ».

« Je suis une nana normale de Manchester, je ne suis pas une célébrité », a-t-elle confirmé en publiant une autre vidéo sur internet. « Je suis juste une personne qui écrit des blogs sur ses cheveux ».



Qu’en pensez-vous, les gens devraient-ils arrêter de partir du principe que Cherelle Neille est « coincée » et lui donner sa chance ?





Accueil Envoyer à un ami Partager