Cette pépite de Guardiola qui aurait pu jouer avec les Bleus ou avec les "Lions" de la Téranga ! "Il n'a jamais été question de porter le maillot de la France ou du Sénégal. Mon pays, c'est l'Allemagne." dixit Leroy Sané (France Football)

Depuis son arrivée à Manchester City, Leroy Sané s’est imposé comme un titulaire indiscutable sous les ordres de Pep Guardiola, ce qui lui a permis d’obtenir une place de choix avec la sélection allemande. Et pourtant, l’ailier des Citizens entretient un lien particulier avec la France puisqu’il possède la nationalité française et que ses grands-parents ont longtemps travaillé dans l’Hexagone. D’autre part, son père a joué à Toulouse. Il aurait donc pu jouer pour les Bleus. Mais cela ne lui a jamais effleuré l’esprit.

« J’ai encore de la famille en France, mais je me sens allemand » « Je suis né et j’ai grandi en Allemagne. J’ai encore de la famille en France, mais je me sens allemand. C’est pour cela que j’ai décidé de porter le maillot de la Nationalmannschaft. Il n’a jamais été question de porter celui de la France ou du Sénégal. Mon pays, c’est l’Allemagne. Je me suis fait tatouer la carte du Sénégal, c’est vrai, ainsi que celle de l’Allemagne. Pas celle de la France, désolé », confie Leroy Sané dans une interview accordée à France Football . ​



