Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Cette petite fille belge a des cheveux incroyables Rédigé par leral.net le Mercredi 3 Mai 2017 à 23:46 | | 0 commentaire(s)|

BEAUT É - Révélée grâce à l'édition américaine de Vogue à la fin du mois d'avril, la petite Lou Mungiele, âgée de six ans seulement, rencontre un certain succès sur les réseaux sociaux grâce à son visage adorable, son sourire craquant, et surtout... grâce à ses cheveux incroyables.

La particularité de la fillette, surnommée la "Raiponce belge" en référence à la princesse Disney, est sans aucun doute sa (très) longue chevelure: environ 50 centimètres alors qu'elle-même n'en mesure que 110.

Le secret? Selon la maman de Lou: beaucoup d'hydratation, notamment grâce à des après-shampoings et des huiles de soin pour les protéger. Et des tresses, car vu la densité des cheveux de sa fille, il faut près de trois heures de brossage en cas de nœuds.



D'origine belge et congolaise, Lou est sollicitée de toutes parts depuis un shooting à Paris avec un styliste qui aurait fait grimper le nombre de vues sur son compte Instagram, entièrement géré par sa maman.

Sur ce dernier, de nombreuses photos de la chevelure unique de la petite fille, photographiée sous tous les angles et coiffée de toutes les façons.



Ses parents précisent toutefois qu'ils n'ont pas forcé le destin de la fillette. Sa maman explique: "Depuis qu'elle est née, on me propose de faire des photos d'elle mais [...] j'ai attendu qu'elle soit en âge de choisir." Ils indiquent aussi que Lou a pour priorité de continuer sa scolarité dans l'école néérlandophone où elle est actuellement inscrite.





Accueil Envoyer à un ami Partager