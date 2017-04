Cette petite fille de 4 ans, a de l’énergie, et elle boxe comme une pro, impressionnant ! (vidéo)

Si je vous demande de me lister les activités sportives qu'une petite fille de 4 ans pourrait bien vouloir faire, que me répondriez-vous ? Je suis presque certaine, en raison des nombreux stéréotypes genrés de notre société, que vous ne m'auriez pas dit la boxe. On ne vous en veut pas, c'est le monde qui tourne comme ça… On a tendance à se dire qu'un petit garçon va aller au judo quand une petite fille ira à la danse. Non pas qu'il y ait quoi que ce soit de mal à cela. Juste qu'on a parfois du mal à imaginer qu'une fille puisse s'adonner à un sport aussi « violent » (tout est relatif). Mais croyez-moi, les stéréotypes, Lesli Valu Akeripa Falefehi les met K.O. direct. Cette petite fille boxe comme une vraie, elle déchire tout !



Et c'est son papa qui l'entraîne. Je peux vous dire qu'elle fait déjà un carton sur Internet. Il faut dire que c'est assez impressionnant de la voir boxer comme ça. Elle a seulement 4 ans, rendez-vous compte ! Je me demande vraiment ce que ses parents lui donnent à manger le matin, mais sérieux, j'en veux aussi. Elle s'entraîne chaque jour avec son papa, son frère et sa sœur. Et ils sont encore plus jeunes qu'elle : 2 ans et 3 ans. Bon, le mieux, c'est encore que je vous laisse regarder son entraînement. Ça vaut le détour et ça donne une pêche d'enfer.



