Cette photo postée par Kanye West pour Noël annonce-t-elle la fin de son mariage avec Kim Kardashian?

Depuis que Kanye West a fait un séjour en hôpital psychiatrique il y a quelques semaines, son mariage avec Kim Kardashian semble battre de l’aile. Alors qu’il était absent des traditionnelles photos de Noël de la famille la plus célèbre de la téléréalité, le chanteur a voulu faire taire les mauvaises langues en postant une photo de sa famille réunie devant un gigantesque sapin de Noël.



Mais ça n’a malheureusement pas eu l’effet escompté. D’abord à cause des têtes d’enterrement que le couple affiche et ensuite à cause d’un élément qui est absent sur cette photo : l’alliance de Kim Kardashian. Et dans les photos et vidéos postées par Khloé, la petite sœur de Kim, sur les différents réseaux sociaux on peut clairement voir que la star ne porte aucune bague à aucun doigt. Mais Kim porte rarement son alliance. Le seul bijou dont elle ne se séparait jamais était la seconde bague de fiançailles que Kanye lui avait offerte et qui a été volée lors du braquage dont elle a été victime il y a quelques mois à Paris.



On ne sait donc toujours pas ce qu’il en est du couple, mais rien que leurs têtes ne laissent rien présager de bon.



source: rtl.be