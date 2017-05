Cette vidéo d’un avion qui se crashe et provoque une énorme explosion, fait le buzz C’est presque un miracle. Aucun mort, quelques blessés légers. Pourtant, on aurait pu s’attendre au pire à la vue de ces images impressionnantes. Ce sont les habitants de Mukilteo, un quartier de Washington, qui ont cru assister à un événement tragique.

Du jamais vu Sur l’une des grandes routes de la capitale américaine, c’est un avion monomoteur qui a bien failli se crasher sur une dizaine de véhicules. Bien heureusement, le pilote a réussi à orienter son appareil afin de tomber sur une rue déserte. Mais avant cela, il n’a pu empêcher l’avion de détruire les lignes électriques, provoquant au passage une incroyable explosion.

En l’espace de deux jours, la vidéo a été partagée des dizaines de milliers de fois sur les réseaux sociaux et culmine aujourd’hui à plus de 800 000 vues. Filmé grâce à la DashCam de Simon Li (ces petites caméras que l’on installe à l’avant de nos véhicules), l’accident fait aujourd’hui le tour du monde.



Il faut bien avouer qu’en regardant ces images, on aurait pu prédire le pire pour les pilotes ou même d’éventuels passants, mais aucune grande blessure n’a été signalée. Selon le pilote, l’avion ne répondait plus et ce, quelques instants après le décollage, ce qui explique la basse altitude de l’appareil.

Néanmoins, l’explosion causée par l’arrachage de nombreux fils électriques a plongé plus de 9 000 habitants dans le noir toute la nuit puisqu’ils n’avaient plus accès à l’électricité. C’est un moindre mal.



