Challenge Trophy : Le Sénégal bat Madagascar et se relance

Mercredi 2 Août 2017

L’équipe du Sénégal de Handball des moins de 20 ans défaite mardi 20 à 23 par celle de la RD Congo, s’est relancée après sa victoire 33 à 25 aux dépens de celle de Madagascar, ce mercredi, a appris l’APS.



Cette rencontre comptait pour la 2e journée du Challenge Trophy continental qui a débuté ce mardi au stadium Amadou Barry de Guédiawaye.



Le Sénégal abrite l’édition 2017 du Challenge Trophy continental avec un tournoi réservé aux garçons et aux filles.



Chez les filles, les équipes présentes sont Madagascar, le Bénin, l’Ethiopie, l’Ouganda, le Mozambique, le Cameroun et la Guinée.



Dans la compétition masculine, en plus du Sénégal, on trouve la RD Congo, Madagascar, le Rwanda, l’Ethiopie, le Bénin et le Mozambique.



Les deux vainqueurs du tournoi (masculin et féminin) représenteront le continent africain au Challenge Trophy mondial de la Fédération internationale de handball (IHF).

