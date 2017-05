Chambre Criminelle : Le procès de 'Boy Djinné' renvoyé au 20 juillet

Baye Modou Fall alias "Boy Djinné" va prendre son mal en patience au Camp pénal de Liberté 6 où il est incarcéré. Après plusieurs va-et-vient devant le juge, son procès qui devait s'ouvrir ce mardi 16 mai 2017, a été renvoyé jusqu'au 20 juillet prochain.



Cette décision a été prise par le juge de la chambre criminelle du tribunal de Grande instance de Dakar au motif que les citations des parties civiles devront être envoyées et les témoins convoqués, selon Seneweb.



"La citation des parties civiles ainsi que celles des témoins ne sont pas revenues. Pour la manifestation de la vérité, leur présence est nécessaire. On va devoir renvoyer", a déclaré le juge après avoir appelé le dossier. Et ce, avant la lecture de l'ordonnance de renvoi.



Baye Modou Fall, rappelons-le, a été inculpé pour des faits d'association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit, avec effraction, escalade, usage d'arme et de véhicule. Les infractions d'évasion et d'usurpation d'identité pèsent également sur sa tête.