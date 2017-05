Chambre criminelle : Boy Djinné face à son destin, aujourd’hui

Sauf renvoi, l’affaire Baye Modou alias «Boy Djinné » sera jugée, aujourd’hui, à l’audience devant la chambre criminelle. Celle-ci a été renvoyée pour cause de l’absence des parties civiles au nombre de six.



Pour que jaillisse la lumière, le tribunal avait décidé de les convoquer lors de la prochaine audience, c’est-à-dire aujourd’hui. « Boy Djinné » est poursuivi pour association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit avec escalade, détention d’arme et de véhicule, évasion et usurpation d’identité.