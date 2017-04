Chambre criminelle: Boy Djinné, ses cambriolages, ses évasions et l'argent remis au Commissaire central

Le procès Baye Modou Fall alias Boy Djinné prévu hier mardi au Palais de Justice de Dakar, a été ajourné jusqu'au 16 mai 2017. La Chambre criminelle a renvoyé l'affaire pour la convocation des plaignants. Dans cette affaire, le célèbre fugitif est poursuivi d'association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit avec usage d'escalade, effraction, arme et véhicule, d'évasion et d'usurpation d'identifié. Un cumul de faits dont il serait l'auteur.



Entre autres, des vols perpétrés les hôtels "Savana Mbour " et "Lagon 2" respectivement les nuits du 23 et 24 octobre 2008 et du 25 au 26 décembre 2008, dans un magasin d'électroménager " Diwane Elexctronic" dans la nuit du 11 au 12 janvier 2009... Dans chacun de ses forfaits commis seul ou avec un complice, il a dérobé soit des millions FCfa ou des objets de valeurs.



A l'instruction, Boy Djinné a réitéré certaines de ses déclarations faites à l'enquête préliminaire, notamment les vols commis à Mbour, aux hôtel "Savana "et "Lagon 2", niant les circonstances de la réunion, l'effraction d'usage d'armes à feu, de même que l'association de malfaiteurs. Dans sa stratégie de défense, il dit avoir remis de l'argent -5000 pounds au Commissaire central de Dakar pour s'évader dans la nuit du 11 au 12 janvier 2009. Seulement, il n'a pu convaincre le juge d'instruction, Cheikh Diop, qui a décidé d'écarter ce délit de corruption. Ce qui blanchit le Commissaire de cette accusation de Boy Djinné.



(Source L'Observateur)

