Chambre criminelle de Dakar: un baron de la drogue nigérian mouille les Commissaires Niang et Keita Ils ont à se faire du mauvais sang. Eux, ce sont les Commissaires Cheikna Keita et Niang. Anciens patrons de la Police nationale et de l’Office central de répresion contre le trafic illicite de stupéfiants (Ocrtis).



A l’origine, mardi, devant la Chambre criminelle du Tribunal de grande instance de Dakar, un trafiquant nigérian de la drogue accuse les commissaires cités de l’avoir “vendu” après avoir accompli pour leur compte, une mission dans le monde de la drogue.



Selon L’Observateur, Raymond Ike Akpa alias Austin, n’a pas fait dans la dentelle. Revenant en long et large sur les faits qui lui valent la prison depuis des années, non sans remettre en cause son appartenance au milieu interlope, il a, dans la foulée, cité les limiers comme ceux avec qui il a travaillé pendant longtemps avant de “tomber”.



Néanmoins, en l’absence des officiers de police judiciaires “incriminés”, le Procureur général a requis 15 ans de prison ferme contre lui. Le délibéré attendu le 16 mai prochain.



