Championnats d’Afrique judo : Le Sénégal termine à la septième place Le Sénégal a terminé à la septième place des championnats d’Afrique de judo en obtenant une médaille en argent et six en bronze, a appris l’APS.

Rédigé par leral.net le Lundi 17 Avril 2017 à 16:04 | | 0 commentaire(s)|

Les tireurs sénégalais qui n’ont pas décroché de médaille d’or, ont tous échoué en finale de la compétition open, Mbagnick Ndiaye ayant perdu devant l’Algérien Nadjib Temmar. Monica Sagna a obtenu la médaille de bronze en dames.



En messieurs, les médailles de bronze ont été remportées par Saliou Ndiaye (-81 kg), Boubacar Mané (100kg), Mbagnick Ndiaye (+100 kg).



Chez les dames, Georgettes Sagna (78kg) et Monica Sagna (+78 kg) ont décroché des médailles en bronze.



L’Algérie a dominé les championnats d’Afrique de judo en décrochant 18 médailles (8 en or, 4 en argent,6 en bronze). La Tunisie et l’Egypte ont terminé respectivement deuxième et troisième.



Les Championnats d’Afrique de judo ont pris fin dimanche dans la capitale malgache, Antananarivo.



Aps

