L’entraîneur de l’équipe locale, Moustapha Seck, a rappelé le défenseur du Jaraaf, Mamadou Sylla parmi les 18 joueurs retenus pour le match amical devant opposer le Sénégal à la Mauritanie, ce samedi, à Nouakchott, a appris l’APS.



Mamadou Sylla était absent des précédentes présélections, en raison de sa participation à la Coupe du monde de Beach soccer aux Bahamas, en mai dernier.



Hormis le défenseur central du Jaraaf (élite nationale), l’entraîneur de l’équipe locale a reconduit quasiment les mêmes joueurs, à l’exception de l’arrière gauche de Diambars, Adama Mbengue. Ce dernier a paraphé la semaine dernière un contrat avec le SM Caen (ligue 1 française).



Parmi les absents figure aussi Alioune Ndiaye, le défenseur central de Teungueth FC, qui faisait partie des rescapés des éliminatoires de la précédente édition (2016).



Ce match amical entre dans le cadre des préparations au CHAN 2018, dont la phase finale est prévue au Kenya, en janvier prochain.



Pour le premier tour prévu à la mi-juillet, le Sénégal sera opposé à la Sierra Leone et le retour est prévu une semaine plus tard, à Dakar.



Quant à la Mauritanie, elle ira défier le Libéria à Monrovia pour la manche aller avant de recevoir la même équipe à Zéourate (nord).



Voici la liste complète des joueurs sélectionnés :



Gardiens : Pape Seydou Ndiaye (NGB) et Pape Diatta Ndiaye (AS Douanes)



Défenseurs : Matar Kanté et Mamadou Sylla (Jaraaf), Elimane Cissé (Diambars), Mohamed El Fadel Barry (Teungueth FC), El Hadj Youssoupha Konaté (AS Douanes), Abdou Chafi Sow (Niary Tally)



Milieux : Jean Rémi Bocandé (US Gorée), Sidy Bara Diop (Génération Foot), Idrissa Niang et Assane Mbodj (Jaraaf), Moussa Marone (Casa Sports)



Attaquants : Amadou Dia Ndiaye (Génération Foot), Chérif Salif Sané (Casa Sports), Alassane Ndao (Dakar Sacré Cœur), Dame Guèye (Diambars), Honoré Gomis (Guédiawaye FC).