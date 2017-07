Chan 2018 : Les "Lions" locaux qualifiés au dernier tour éliminatoire

L’équipe locale a battu ce samedi celle de la Sierra Leone sur le score de 3-, se qualifiant ainsi pour le deuxième et dernier tour qualificatif du CHAN (Championnat d’Afrique des nations) 2018, a constaté l’APS.



Les buts sénégalais ont été marqués respectivement par Amadou Dia Ndiaye à la 4e minute, par Alassane Ndao à la 52e et Daouda Guèye Diémé à la 64e minute.



Le but sierra-léonais a été marqué par Nathianel T. Vulla à la 14e minute.



Au dernier tour qualificatif, le Sénégal sera opposé à la Guinée.