Changement de commandant de bord à Air Sénégal SA: le Dg Mamadou Lamine Sow saute et devient Pca, le Français phlippe Bohn anciens vice-président d'Air Bus aux manettes Changement de cap et de commandant à la compagnie Air Sénégal SA en gestation. Directeur général de la boite depuis sa création, il y a un peu plus d’un an, Mamadou Lamine Sow a été relevé de ses fonctions jeudi dernier 10 août, lors d’une réunion du Conseil d’administration. Désormais ; il passe président du conseil d’administration. Il est remplacé par un Français. Philippe Bohn, un ancien d’Airbus, cité dans le scandale du financement de la campagne de Nicolas Sarkozy, est désormais aux manettes.

Rédigé par leral.net le Lundi 14 Août 2017 à 09:37 | | 0 commentaire(s)|

A l’issus de la réunion du Conseil d’administration de la compagnie Air Sénégal SA, tenue ce 10 Août 2017, le directeur Mamadou Lamine Sow a été limogé, mais, reste à ladite compagnie comme président Pca. Il est remplacé par le Français Philippe Bohn qui, selon le Quotidien les Echos, a été cité dans l’affaire du financement de la campagne de Nicolas Sarcozy en 2007. Le nouvel homme fort de la compagnie Air Sénégal SA n’est pas un novice dans ce secteur.



En effet, il a été directeur du développement chez Airbus Group. Le seul hic de l’homme choisi par le Président Macky Sall et la ministre Maïmouna Ndoye Seck, c’est qu’il a aussi été un « ex Monsieur Afrique » et un proche de l’ancien régime libyen, notamment de deux fils de Kadhafi.



Selon certaines sources, si Macky Sall a préféré Philippe Bohn à Mamadou Lamine Sow dans le management de la future compagnie Air Sénégal SA, c’est grâce aux carnet d'adresse du Français. Il est en effet présenté comme un homme de réseau ?



Ainsi, la question que se posera certainement dans les jours à venir, c’est le niveau de salaire du nouveau patron d’Air Sénégal SA.



Source Les Echos

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook