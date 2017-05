Chapecoense a conservé son titre de champion après le terrible crash

Six mois à peine après le crash aérien en Colombie qui a complètement décimé son noyau le 28 novembre dernier, l'équipe brésilienne de Chapecoense a conservé dimanche son titre de champion de l'Etat de Santa Catarina. La brigade verte et blanche a certes dû s'incliner 1-0 face à Avaio à l'issue de la finale retour, mais s'était imposée sur le même score à l'aller. Le titre attribué au club le mieux classé à l'issue du championnat lui est dès lors, revenu.



Chapecoense vise à présent un autre trophée. La super coupe sud-américaine (Recopa Sudamericana) où il affrontera l'Atlético Nacional mercredi en finale retour au Stade Atanasio Girardot de Medellín, après l'avoir emporté 2-1 à domicile à l'aller. Chapecoense et l'Atlético Nacional devaient s'affronter en finale de la Copa Sudamericana, l'équivalent de "notre" Europa League, la saison dernière, mais le crash avait empêché le déroulement de cette partie.



Trois joueurs seulement y ont survécu. Ils ont reçu le trophée en janvier. À la demande de l'Atletico National, la "Chape" avait en effet été désignée championne par la Confédération Sud-Américaine (Conmebol).



Sources : 7 sur 7