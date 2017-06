Au début de sa carrière d’ac­trice, Char­lize Theron a partagé l’af­fiche avec Teri Hatcher. Les actrices ont tourné une scène de bagarre qui s’est mal termi­née : Char­lize n’a pas retenu ses coups et a mis un vrai coup de poing en pleine face à sa parte­naire.

Si Char­lize Theron a commencé à se faire un nom au cinéma avec L’as­so­cié du diable en 1997 (où elle donnait la réplique à Al Pacino et Keenu Reeves), les années précé­dent ce gros carton au box-office ont été plus compliquées pour l'actrice, sans doute trop belle pour les casteurs. Son premier vrai rôle était dans Deux jours à Los Angeles, un film compre­nant quelques scènes d’ac­tion plutôt musclées. Si Char­lize Theron a attiré les projec­teurs vers elle, c’est en grande partie grâce à celle qu’elle a réali­sée avec Teri Hatcher, alors au top de sa carrière. Et comme nous l’ap­prend aujourd’­hui l’ac­trice, cet affron­te­ment brutal (qui a été classé parmi les 20 meilleures scènes de bagarre par le site Rotten Toma­toes), ce n’était pas que du cinéma.



« Je ne l'ai pas loupée, regrette Char­lize Theron dans une inter­view pour W Maga­zine. Je pense qu’elle a été amochée. »

En se retrou­vant face à une grande célé­brité, la jeune actrice débu­tante était extrê­me­ment nerveuse. « Parce que c’était Teri Hatcher, une star, et que j’étais cette Amazone déco­lo­rée qui n’était personne, j’étais comme un animal sauvage. A l’époque, je ne savais pas cana­li­ser mon éner­gie. » Un peu perdue, Char­lize Theron n’a pas su rete­nir ses coups : « Je ne savais pas ce qu’é­tait un plateau de cinéma, rappelle-t-elle à W Maga­zine. Ma main est direc­te­ment entrée en colli­sion avec le visage de Teri Hatcher. Je me suis sentie très mal. »



Suite à cet inci­dent en plateau, la jeune Char­lize Theron a culpa­bi­lisé. Pour essayer de se faire pardon­ner, elle a voulu faire un joli cadeau à sa parte­naire. Mais à ce moment-là, elle ne roulait pas vrai­ment sur l’or. « Je n’avais pas d’argent alors je lui ai envoyé de la bière pas chère le lende­main, se souvient l’ac­trice. Déso­lée, Teri. » Plus de 20 ans après, tout est sûre­ment pardonné, et ça fait une belle anec­dote à racon­ter.



source: Voici