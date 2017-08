Charlottesville : George et Amal Clooney font un don d’un million de dollars pour combattre la haine

Quelques jours après la manifestation de Charlottesville , où une femme a perdu la vie et plusieurs personnes ont été blessées par une voiture qui a foncé dans la foule, George Clooney et son épouse, l’avocate Amal Clooney, ont décidé de prendre la parole et de s’engager.



C’est à travers la Clooney Foundation for Justice que le couple s’est exprimé, faisant au passage un don d’un million de dollars. « Amal et moi voulions ajouter notre voix (et notre aide financière) au combat éternel pour l’égalité. Il n’y a pas de place pour le sectarisme et la haine. Nous sommes fiers de soutenir le Southern Poverty Law Center dans son effort de lutter contre les extrémismes violents aux Etats-Unis.



Ce qu’il s’est passé à Charlottesville, et ce qu’il se passe dans les communautés à travers notre pays, nécessite un engagement collectif contre la haine », ont-ils fait savoir dans un communiqué officiel.



UN ACTEUR POLITIQUE

Ce n’est pas la première fois que George Clooney se mêle à la politique américaine. Pendant longtemps, il a mis en lumière le génocide du Darfour, allant même jusqu’à s’exprimer au Conseil de sécurité de l’ONU.



Proche du président Barack Obama, dont il a financé la campagne, il a aussi soutenu Hillary Clinton pendant la campagne présidentielle de 2016. Sa carrière aussi se politise : il tourne dans des films engagés, et a même incarné un gouverneur candidat à la présidentielle, dans « Les marches du pouvoir ».



De nombreux indices qui laissent penser que l’acteur se verrait bien à la Maison-Blanche un jour. Une question qui lui est sans cesse posée en interview et qu’il s’applique à répondre par la négative depuis des années.