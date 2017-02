Chasse à l’homme après une manifestation de rue matinale

De jeunes manifestants, sur plusieurs endroits de la transversale Kagbélén-Rails -Sanoyah carrefour, ont brûlé des pneus, barricadé la route à l’aide de grosses pierres tôt ce lundi matin.



Selon des jeunes rencontrés sur place, la revendication résulte du constat de plusieurs jours passés sans courant électrique dans les foyers. Ce qui a débordé le vase est l’obscurité dans leur zone au moment de la finale de la CAN 2017.

Bloquant la circulation, armés de cailloux, les jeunes ont provoqué d’importants bouchons dans la circulation routière.



Les agents de la police et la gendarmerie ont fait une descente dans la zone et ont lancé des bombes de gaz lacrymogènes. Notre reporter a vu des gendarmes dans les ruelles, munis de gourdin, pourchasser des manifestants. Le quartier s’est vite vidé.La circulation routière s’est rétablie avant que nous quittions les lieux.



source:guineetime