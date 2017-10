Chaude après-midi à "Sopi fm" : Le gestionnaire malmené, le matériel emporté

Le déménagement de la radio Sopi Fm, de Liberté 6 extension à Fann, n’a pas été sans heurts. Le gestionnaire du groupe Sopi média qui a refusé d’obtempérer, sous prétexte que l’administrateur Ousmane Ngom en voyage, n’a pas été avisé, a passé un sale quart d’heure. Le Pds s’en explique.





Silence radio à Sopi fm. La radio libérale n’émet plus sur la bande fm. Depuis hier après-midi, la fréquence 99.6 est aphone. Du moins temporairement. Apres plus de dix ans de plus de présence sur la scène médiatique, ses programmes sont suspendus, jusqu’à nouvel ordre. Tout le matériel de travail a été emporté, hier, par un groupe de personnes venues sur ordre de l’ex-président de la République, Abdoulaye Wade.



Ils ont tout simplement débranché les serveurs et coupé le signal. Sur place, les locaux du groupe Sopi média, situés à Liberté 6 extension, sont vides. Aucun matériel dans toutes les cinq pièces de l’appartement situé au troisième n’étage. Les portes sont défoncées, il ne reste que la paperasse sur les lieux. Quelques hommes sur les lieux. Quelques hommes bien entraînés continuent d’embarquer le reste du matériel dans des véhicules stationnés dehors dont l’un immatriculé DK 9718M. A l’arrivée des émissaires de Wade, le vigile préposé à la porte ne s’est pas interposé, prenant les soins d’aviser son supérieur qui rapplique sur les lieux.



Sur place, le gestionnaire de la station refuse d’obtempérer, mais mal lui en a pris. Son opposition lui a valu un sale quart d’heure. Il déclare avoir été malmené, brutalisé par ces gros bras. « J’ai été maîtrisé et terrassé par ces gorilles. Ils ont brandi un document signé par Abdoulaye Wade qui demande le matériel soit délocalisé vers une autre destination. Je leur ai opposé une fin de non-recevoir car l’administrateur de la radio, Ousmane Ngom, est en voyage, et il faut son aval. Nous ne nous opposons pas à la volonté de Me Wade, mais il faut passer par Ousmane Ngom », confie Moustapha Diaw.



Habillé en sous-vêtement, le visage dégoulinant de sueur. Il n’en finit pas de raconter sa mésaventure : « ils ont pris de force certaines clés que je détenais dans mes poches. Ils sont ensuite entrés et ont défoncé les autres portes dont ils n’avaient pas les clefs, avant d’embarquer le matériel. Depuis 2012, c’est Ousmane Ngom qui administre la radio et il paie régulièrement toutes les charges locatives de l’appartement. Il est donc tout à fait normal qu’ils passent par lui ». Il annonce, d’ailleurs, une plainte contre ses bourreaux.



« C’est la radio du PDS, pas celle de Ousmane Ngom »



Accompagné d’un garde du corps de Wade, (Abdoulaye Diène), le chef du protocole de l’ex-président de la République, venu exécuter la volonté de son patron, précise qu’il s’agit seulement d’un déménagement, mais pas d’une fermeture définitive de la radio.



« Nous ne sommes pas là pour fermer la radio, encore moins pour brutaliser qui que ce soit. Nous sommes venus pour exécuter une décision de Wade. Les programmes vont continuer ans 48 heures. Ce sont les mêmes techniciens d’installation qui ont procédé à la désinstallation du matériel technique. Dès ce soir, ils vont se mettre au travail pour que la radio recommence à émettre, mas pas dans ces locaux », soutient l'émissaire du président Wade.



Par rapport au sort de la vingtaine d’employés qui se voient déjà en chômage technique, l’émissaire rassure que le même personnel va continuer le travail. Hier dans la soirée, le chargé de communication de Me Wade, Mayoro Faye a tenté d’expliquer une telle décision.



« Lorsque Ousmane Ngom a quitté le PDS, il a voulu faire main basse sur la radio. Du coup, le PDS a décidé de la délocaliser et de la remettre en marche. Si le gestionnaire Moustapha Diaw qui travaille avec Ousmane Ngom pour en prendre possession, le parti, lui, a décidé de faire déménager la radio et de l’installer ailleurs. Le matériel sera mis dans un lieu sécurisé. C’est la radio du parti », a indiqué Mayoro Faye.





WalfQuotidien