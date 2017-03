Chaude matinée à Kolda: Les conducteurs de motos en colère saccagent le Commissariat urbain

Il est presque impossible de circuler au centre-ville de Kolda ce mardi matin, 14 mars. La cause ? Des conducteurs de motos Jakarta en colère ont barré la route au niveau du rond-point de l’église, à hauteur du pont de Sinthiang Idrissa et environs.



Ils ont affrontés des policiers et saccagé le commissariat urbain, selon les témoins. Le commissariat est présentement sécurisé par les éléments de l'armée, appelés à la rescousse. Ces conducteurs de motos Jakarta manifestent ainsi contre la blessure d’un de leurs membres qui s’était retrouvé au bas du pont de Sinthiang Idrissa suite à une altercation avec un policier.



Selon les témoignages recueillis sur place par le site Koldanews, le conducteur et sa cliente auraient eu chacune une fracture après cette chute.