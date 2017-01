Chef Comptable cherche travail... Rédigé par leral.net le Vendredi 20 Janvier 2017 à 21:41 commentaire(s)|

MOUHAMED RASSOULOULAI SOW

Né le 10 Mars 1965 à Dakar

Marié 02 femmes et 04 enfants

Scat Urbam villa n° A51 _ Dakar - Sénégal

Tel : 77.684.85.46 / rassoul211014@gmail.com

FORMATIONS

19 Aout à 07 Oct. 1997 : Formation en Conduite et Mécanique général au Bataillon du Train (BATRAIN).

1989 à 1991 : BEPC Comptabilité (Diplôme d’école) Collège ST Michel Dakar.

1986 à 1988 : CAP Comptabilité (Diplôme d’Etat) Ecole Privée CARTER DIOP Dakar.

1983 à 1986 : Niveau BAC Ecole Privée CARTER DIOP Dakar.

1979 à 1983 : DFEM Collège ESCALE Thiès

Langues : Française

Logiciels maitrises : Word, Excel, PowerPoint, E-matcher, Internet, Anael, Lotus Notes, Dbase, Outlook, Oracle, Intracom, Saari, CS3, Simplissimo, Gaia, AS400, Gespro, Logiciel.

Permis de Conduire.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

2014 à 2015 : SONATEL ORANGE/TELECOMMINICATIONS

Dakar Agence Commerciale Distributeurs Partenaires / Comptable:

*saisie des pièces comptable de l’agence dans le logiciel ORACLE,

*contrôlé les commandes, entrées et sorties du stock de l’agence.

2007 à 2012 : SONATEL ORANGE/TELECOMMINICATIONS

Thiès Agence Commerciale Distributeurs Partenaires / Gestionnaire de Stocks du Hub de Thiès :

*Commande et livraison des produits destinées à la vente pour le réseau de distribution direct et indirect (cartes de crédit orange/ Kirene) d’une valeur moyen de 1.000.000.000 F tout les 15 jours ou 2.000.000.000F /mois, les commandes distributeurs sont supérieure ou égale à 15.000.000 pour les clients grossistes des régions et supérieure ou égale à 50.000.000 f pour ceux de Dakar ; avec un chiffre d’affaire de 800.000.000 f /semaine,

*mise en place de plan d’action selon le portefeuille des distributeurs direct et indirect,

*animer le réseau local des distributeurs et boutique de la zone

*mise en place d’animations commerciales pour dynamiser le réseau de distribution direct et indirect,

*participation et appui aux équipes commerciales,

*inventaire journalier, mensuel et annuel,

*suivre les commandes et règlements des Distributeurs et Partenaires de Kaolack, Touba, Diourbel, Louga, Tivaouane, Mboro, Thiès et Mbour,

*œuvrer pour servir au mieux l’image de marque de la SONATEL et de lui un meilleur rayonnement dans la zone.

1997 à 2007 : SONATEL ORANGE/TELECOMMINICATIONS

Dakar Agence Commerciale Médina / Responsable des Guichets de Paiements (Caisses)

*Assuré la disponibilité et la bonne marche des Guichets (13 caisses),

*former et soutenir le personnel des Guichets (25 agents dont 15 contractuels),

*cherché la monnaie au niveau des Banques de la place pour la bonne marche des Guichets,

*Contrôle des encaissements du Guichet et les versements à la Banque [espèces=150.000.000 a la CBAO ou ramassage de la SAGAM/ + chèque=.300 chèques d`une valeur de 500.000.000 F / jours a la CITIBANK ou CBAO,

*assurer la maintenance préventive de tous les équipements et terminaux,

*établir le rapport mensuel et annuel des encaissements, suivi et préparation des budgets,

*améliore la fille d’attente des clients,

*contrôle et assurer le bouclage 1er niveau des encaissements,

*évaluer régulièrement le personnel des guichets,

*animer le comité de recouvrement et suivre l’exécution de ses décisions,

*participation et appui aux équipes commerciales,

*œuvrer pour servir au mieux l’image de marque de la SONATEL et de lui un meilleur rayonnement dans la zone,

*contrôle, saisie et renouvèlement la caisse d’avance,

*responsable logistique,

*payeur des salaires (site Siège Wagane Diouf, Medina, Technopole, Thiaroye, Rufisque, Gandoul et Yeumbeul).

1996 à 1997 : SONATEL / TELECOMMINICATIONS

Dakar Direction financière et Comptable / Assistant du Chef de Service des Encaissements de la SONATEL

*assisté le Chef de Services sur la bonne marche des Guichets d’encaissements au niveau national (toutes les régions)

*former et assisté les Agents de guichets au niveau national,

*cherché la monnaie au niveau des Banques de la place pour la bonne marche des Guichets,

*assurer la maintenance préventive de tous les équipements et terminaux en relation avec la Direction Informatique,

*établir le rapport mensuel et annuel des encaissements, suivi et préparation du budget de l`agence régional,

*contrôle et assurer le bouclage 1er niveau des encaissements de la région de Dakar,

*remplacé les Agents absents ou en congé dans les bureaux, guichets ou dans les télècentres,

*contrôle, saisie et renouvèlement la caisse d’avance,

*responsable de la logistique,

*responsable de l`entretien des véhicules,

* payeur des salaires (site Siège Wagane Diouf, Medina, Technopole, Thiaroye, Rufisque, Gandoul et Yeumbeul).

*contrôleur de gestion.

*correspondant budgétaire de l `agence. Suivi et préparation des budgets de l’Agence,

1995 à 1996 : SONATEL / TELECOMMINICATIONS

Dakar Direction financière et Comptable / Agents Administratif Service des Encaissements

*relève des Cabines téléphoniques pleine de la région de Dakar (126 cabines),

*trie des pièces des cabines relevées (10f ; 25f, 50f, 100f,) au niveau de la CBAO siège,

*versement à la CBAO des pièces trié dans le compte de la SONATEL (25.000.000/jours).

* payeur des salaires (site Siège Wagane Diouf, Medina, Technopole, Thiaroye, Rufisque, Gandoul et Yeumbeul).

1992 à 1995 : SONATEL / TELECOMMUNICATIONS

Kaolack Recruté le 29/07/1992 comme Assistant comptable :

*Contrôle des encaissements du Guichet et les versements à la Banque [espèces + chèques].

*Saisie des pièces comptable dans ANAEL comptabilité,

*établir des bons de consultation et de pharmacie pour le personnel de l`agence régionale,

*suivi et préparation des budgets de l’Agence,

*contrôle, saisie et renouvèlement la caisse d’avance de l`agence régionale,

*relève et versement des cabines pièces de la région de Kaolack (26 cabines),

*rapprochements bancaires, gestion et prévisions de trésorerie.

Agent de Guichet :

*encaissement des factures clients, contrôle et versement à la Banque [espèces + chèques].

*assurer la maintenance préventive de tous les équipements et terminaux,

*établir le rapport mensuel et annuel des encaissements,

1989 à 1992 : SONATEL / TELECOMMUNICATIONS

Dakar Direction de l’Approvisionnements des Marches et de la logistique/Agent Administratif Intérimaire

*Réalisation de la Nomenclature des Prix Standard pour la confection des budgets,

*suivi et préparation des budgets, chargé de coordonner, vérifier et enregistrer les demandes d’Achats,

*Consultation de prix des différentes demandes d’achats ou de travail, Appel d’offres et contrats.

*établir et livraison des Bon de Commandes des fournisseurs choisis,

*Appel d’offres et contrats.

Sept. A Oct. 1988 : SEHI BROSSETTE / IRRIGATION FORRAGE

Dakar Département Comptabilité / Comptable stagiaire :

*Classement des pièces comptables de l’année et des années antérieur,

*Imputation et saisie des pièces comptable, inventaire et divers travaux.

CENTRES D’INTERETS

Lecture (économie, finance, actualité), sport, cinéma, goût pour l’élevage et l’agriculture. : Formation en Conduite et Mécanique général au Bataillon du Train (BATRAIN).: BEPC Comptabilité (Diplôme d’école) Collège ST Michel Dakar.: CAP Comptabilité (Diplôme d’Etat) Ecole Privée CARTER DIOP Dakar.Niveau BAC Ecole Privée CARTER DIOP Dakar.: DFEM Collège ESCALE Thiès*saisie des pièces comptable de l’agence dans le logiciel ORACLE,*contrôlé les commandes, entrées et sorties du stock de l’agence.*Commande et livraison des produits destinées à la vente pour le réseau de distribution direct et indirect (cartes de crédit orange/ Kirene) d’une valeur moyen de 1.000.000.000 F tout les 15 jours ou 2.000.000.000F /mois, les commandes distributeurs sont supérieure ou égale à 15.000.000 pour les clients grossistes des régions et supérieure ou égale à 50.000.000 f pour ceux de Dakar ; avec un chiffre d’affaire de 800.000.000 f /semaine,*mise en place de plan d’action selon le portefeuille des distributeurs direct et indirect,*animer le réseau local des distributeurs et boutique de la zone*mise en place d’animations commerciales pour dynamiser le réseau de distribution direct et indirect,*participation et appui aux équipes commerciales,*inventaire journalier, mensuel et annuel,*suivre les commandes et règlements des Distributeurs et Partenaires de Kaolack, Touba, Diourbel, Louga, Tivaouane, Mboro, Thiès et Mbour,*œuvrer pour servir au mieux l’image de marque de la SONATEL et de lui un meilleur rayonnement dans la zone.*Assuré la disponibilité et la bonne marche des Guichets (13 caisses),*former et soutenir le personnel des Guichets (25 agents dont 15 contractuels),*cherché la monnaie au niveau des Banques de la place pour la bonne marche des Guichets,*Contrôle des encaissements du Guichet et les versements à la Banque [espèces=150.000.000 a la CBAO ou ramassage de la SAGAM/ + chèque=.300 chèques d`une valeur de 500.000.000 F / jours a la CITIBANK ou CBAO,*assurer la maintenance préventive de tous les équipements et terminaux,*établir le rapport mensuel et annuel des encaissements, suivi et préparation des budgets,*améliore la fille d’attente des clients,*contrôle et assurer le bouclage 1niveau des encaissements,*évaluer régulièrement le personnel des guichets,*animer le comité de recouvrement et suivre l’exécution de ses décisions,*participation et appui aux équipes commerciales,*œuvrer pour servir au mieux l’image de marque de la SONATEL et de lui un meilleur rayonnement dans la zone,*contrôle, saisie et renouvèlement la caisse d’avance,*responsable logistique,*payeur des salaires (site Siège Wagane Diouf, Medina, Technopole, Thiaroye, Rufisque, Gandoul et Yeumbeul).*assisté le Chef de Services sur la bonne marche des Guichets d’encaissements au niveau national (toutes les régions)*former et assisté les Agents de guichets au niveau national,*cherché la monnaie au niveau des Banques de la place pour la bonne marche des Guichets,*assurer la maintenance préventive de tous les équipements et terminaux en relation avec la Direction Informatique,*établir le rapport mensuel et annuel des encaissements, suivi et préparation du budget de l`agence régional,*contrôle et assurer le bouclage 1niveau des encaissements de la région de Dakar,*remplacé les Agents absents ou en congé dans les bureaux, guichets ou dans les télècentres,*contrôle, saisie et renouvèlement la caisse d’avance,*responsable de la logistique,*responsable de l`entretien des véhicules,* payeur des salaires (site Siège Wagane Diouf, Medina, Technopole, Thiaroye, Rufisque, Gandoul et Yeumbeul).*contrôleur de gestion.*correspondant budgétaire de l `agence. Suivi et préparation des budgets de l’Agence,*relève des Cabines téléphoniques pleine de la région de Dakar (126 cabines),*trie des pièces des cabines relevées (10f ; 25f, 50f, 100f,) au niveau de la CBAO siège,*versement à la CBAO des pièces trié dans le compte de la SONATEL (25.000.000/jours).* payeur des salaires (site Siège Wagane Diouf, Medina, Technopole, Thiaroye, Rufisque, Gandoul et Yeumbeul).Recruté le 29/07/1992 comme*Contrôle des encaissements du Guichet et les versements à la Banque [espèces + chèques].*Saisie des pièces comptable dans ANAEL comptabilité,*établir des bons de consultation et de pharmacie pour le personnel de l`agence régionale,*suivi et préparation des budgets de l’Agence,*contrôle, saisie et renouvèlement la caisse d’avance de l`agence régionale,*relève et versement des cabines pièces de la région de Kaolack (26 cabines),*rapprochements bancaires, gestion et prévisions de trésorerie.*encaissement des factures clients, contrôle et versement à la Banque [espèces + chèques].*assurer la maintenance préventive de tous les équipements et terminaux,*établir le rapport mensuel et annuel des encaissements,*Réalisation de la Nomenclature des Prix Standard pour la confection des budgets,*suivi et préparation des budgets, chargé de coordonner, vérifier et enregistrer les demandes d’Achats,*Consultation de prix des différentes demandes d’achats ou de travail, Appel d’offres et contrats.*établir et livraison des Bon de Commandes des fournisseurs choisis,*Appel d’offres et contrats.*Classement des pièces comptables de l’année et des années antérieur,*Imputation et saisie des pièces comptable, inventaire et divers travaux.

Accueil Envoyer à un ami Partager