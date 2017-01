Le frère aîné de l’économiste Moubarack Lô, Cheikh Ahmad Sahir Lô, homonyme du célèbre Cheikh Ahmad Sahir Lô de Coki a été rappelé à DIEU ce dimanche et c’est son petit frère Khadim Lô qui, de Dubaï, a donné l’information à Leral.net. A DIEU, nous appartenons et à DIEU, nous retournerons. Leral.net présente ses condoléances les plus attristées et prie que DIEU lui offre le paradis céleste du FIRDAWS à côté des pieux.