Cheikh Amar : « Les gens qui ont bénéficié de l’argent du contribuable pour venir étudier (en Europe) ont l’obligation de retourner au Sénégal pour aider leur pays »

Quel regard porte le patronat sénégalais sur la France ? L'entrepreneur sénégalais Cheikh Amar, qui accompagne son président Macky Sall à Paris, livre son analyse au micro de RFI et égratigne au passage les boursiers sénégalais qui veulent rester en France après la fin de leurs études.



« Il ne faut pas être ingrat. Les gens qui ont bénéficié des bourses, de l’argent du contribuable pour venir étudier (en Europe) ont l’obligation de retourner au Sénégal pour aider leur pays. »



Un train express régional entre Dakar et son aéroport. « C'est le plus grand projet du Sénégal indépendant », affirme le président Macky Sall, en visite d'Etat à Paris depuis lundi.



Plusieurs grands groupes privés français sont engagés dans ce projet et, malgré l'offensive chinoise, la France reste aujourd'hui le premier partenaire commercial du Sénégal.



Revenant sur le TER, Cheikh Amar a déclaré que ce n’était pas une question de coût même si les entreprises chinoises font moins chère, mais, plutôt « une question de qualité et des entreprises comme françaises comme Bouygues, Alstom sont costauds et sont présentes dans tout le monde. »



Avec RFI