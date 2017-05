Cheikh Amar a finalement voyagé sur Paris...L'appel rassurant du PR Macky Sall... Quand l'ancien Pm Haguibou Soumare craque... Convenons-en, la mort, particulièrement celle d'un enfant n'en demeure pas moins un drame, singulièrementaux yeux de ses parents; le plus affreux des drames pour ses parents qui éprouvent, le plus souvent, le sentiment de perdre la meilleure partie d'eux-mêmes.



Rédigé par leral.net le Vendredi 12 Mai 2017 à 08:36 | | 8 commentaire(s)|

C'est, pourrait-on dire, un arrachement, comme une amputation. Les parents le vivent avec un profond sentiment d'injustice et une culpabilité sans fond.



Cela dit, comme annoncé peu après le décès de son fils aîné par dakarposte.com, le capitaine d'industrie Cheikh Amar a finalement pris le vol d'Air France pour rallier Paris. Il était accompagné ce jeudi soir par son autre fils Abdou Amar, son homme de confiance Kader Ndiaye avec lesquels il a voyagé sur Paris aux fins d'aller récupérer la dépouille de son fils aîné, Serigne Saliou Amar.



Comme a-t-on coutume de dire, c'est dans les moments difficiles qu'on reconnaît ses vrais amis. Ainsi, son ami et fidèle compagnon Mbagnick Diop a tenu à surseoir à toutes ses activités du moment pour l'assister, l'accompagner jusqu'au Salon d'honneur Cheikh Amar.



D'ailleurs, le Président du Mouvement des Entreprises du Sénégal plus connu sous le pseudonyme de "Souche" a été joint au téléphone par plusieurs personnalités. Tous, issus d'horizons divers, ont tenu à parler à Cheikh Amar pour lui présenter leurs condoléances en cette douloureuse circonstance.



Mais, le coup de fil qui a le plus retenu l'attention des radars de dakarposte c'est celui de l'ex-Premier ministre Cheikh Aguibou Soumaré, lequel étreint par l'émotion, n'a pu retenir ses larmes en présentant ses condoléances à Cheikh Amar.



Puis, le chef de l'Etat Macky Sall joindra à son tour le patron de la firme Holding Amar. Et celui qui tient les manettes du pouvoir Exécutif sous nos cieux, de présenter sa compassion à Cheikh Amar avant de lui confirmer avoir donné des instructions fermes à l'ambassadeur du Sénégal en France, entre autres autorités aux fins de s'atteler avec diligence aux formalités d'usage pour les besoins du rapatriement du corps du défunt Saliou Amar.



C'est ainsi que Cheikh, Kader et Abdou Amar , apparemment rassurés ont vite regagné l'avion. Destination: Paris. Ils y retrouveront Marie Amar, l'épouse du magnat du groupe Tse/Tre....



Aux dernières nouvelles, le trio cité plus haut en compagnie bien évidemment de la maman éplorée, est attendu dans les prochaines heures à Dakar.



C'est dire qu'il n'y a aucun obstacle pour le rapatriement du corps du défunt dans les meilleures conditions possibles.





Dakarposte.com

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook