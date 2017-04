Je suis intrigué par cette photographie qui a circulé récemment sur les réseaux. On y voit Cheikh Anta Diop et son épouse défiler à Paris dans les années 50 brandissant des pancartes pour réclamer la libération des emprisonnés de Bassam et Abidjan… Quelqu’un peut-il nous expliquer les raisons de cette manifestation ? A quel épisode de l’histoire ou événement faut-elle la rattacher ?



