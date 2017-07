Cheikh Ba pêche dans les eaux de Wade- Le célèbre Madiagne rejoint le camp du Dg des Impôts, celui de l'APR

Il est désormais Apériste. Il, c'est le célèbre Madiagne Ndiaye de la Médina. En effet, Grand Madiagne comme on le surnomme dans le populeux quartier a tourné casaque. Il est désormais militant de l'APR, grâce au Dg des Impôts et Domaines, Cheikh Ahmed Tidiane Bâ, lequel, a réussi par on ne sait quelle alchimie à convaincre cette figure de proue assez représentative.



C'est dire que Cheikh Ba tisse lentement mais surement sa toile à la Médina.



Qui disait que ce sont les tonneaux vides qui font du bruit?



