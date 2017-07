Cheikh Bakhoum “écrasé” à Scat Urbam, son Centre de vote "ravagé" par Khalifa Sall Cheikh Bakhoum n’oubliera pas de sitôt les élections législatives de juillet 2017. Pour cause, les premières tendances les plus défavorables de “BBY” à Grand-Yoff, sont enregistrées dans son fief.



Rédigé par leral.net le Lundi 31 Juillet 2017 à 10:57 | | 0 commentaire(s)|

En effet, le Directeur de l’Agence de l’informatique de l’Etat, par ailleurs responsable politique à Scat Urbam, a été laminé comme pas possible, dans son fief par “Mankoo Taxawu Senegaal”.



Dans son centre de vote, non seulement les camarades de Khalifa Sall sont arrivés en tête, mais ils ont massacré Cheikh Bakhoum comme jamais, dans son “propre bureau.



Actusen.com

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook