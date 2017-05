Cheikh Bamba Diéye, Fsd/Bj: «Thierno Alassane Sall est un vrai patriote» Interpellé sur le départ de Thierno Alassane Sall du gouvernement, le leader de Fsd/Bj se veut clair. Aucun intellectuel de valeur ne peut accepter d’être dans un système qui est en déphasage avec ses convictions."J’ai eu à cheminer avec lui lorsque j’étais dans le gouvernement et je peux dire que Thierno Alassane Sall est une personnalité d’une très grande rigueur intellectuelle et morale".

"C’est un vrai patriote à qui on peut certainement reprocher d’être très carré dans ses prises de position, mais personne ne pourra lui reprocher de ne pas être soucieux des ressources de la République", a fait savoir Cheikh Bamba Dièye. Il invite par ailleurs, l’ancien ministre de Macky Sall à édifier les Sénégalais sur les vraies raisons de son départ du gouvernement. «Il ne fait plus partie du gouvernement et la présidence parle de limogeage, c’est à lui, maintenant, de communiquer sur la question pour que les Sénégalais puissent déterminer le niveau de responsabilité de chacun dans cette histoire», suggère-t-il.



Par rapport au revirement à 180° de l’ancien Premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye, Cheikh Bamba Dièye dira : «au-delà de sa personne, c’est tout le Sénégal qui a perdu. La société sénégalaise est devenue extrêmement friable et instable. Malheureusement, cette instabilité se voit jusque dans les déclarations de nos acteurs politiques. Il est difficilement acceptable que quelqu’un puisse tenir des propos sur un plateau de télévision et virer quelques temps après, à 180°. Ces genres de comportement expliquent le problème de leadership que nous avons, parce qu’ils portent préjudice à l’image des leaders», regrette-t-il.



Pour ce qui est des ressources minières, Cheikh Bamba Dièye est pessimiste : «avant même de voir la moindre goutte de pétrole, nous nous rendons compte que nos ressources sont siphonnées».



Les Echos

