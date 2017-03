Cheikh Bamba Dièye: «Le PSE est une stratégie électoraliste»

Dans son ouvrage à paraître, « Sénégal : thérapie pour un pays blessé» (Harmattan), Cheikh Bamba Dièye relève plusieurs points noirs de la gestion de Macky Sall. Il pointe l’absence de cap clair. A en croire le leader de FSDJ, le PSE est une stratégie électoraliste.



Il dit : «J’ai toujours considéré que l’Etat du Sénégal n’a pas de programme de développement. Ce qui est appelé Plan Sénégal émergent (Pse) n’est en réalité qu’un diagnostic de la situation économique et sociale du pays tiré de la Sndes (Stratégie nationale de développement économique et sociale) et une théorie du développement passe-partout dont on pourra juger la pertinence qu’à l’aune des projets en cours de réalisation.»



Dans son ouvrage, qui sera mis en vente lundi prochain, le chef de file du Font pour le socialisme et la démocratie Benno jubel (Fsd-Bj) réduit le Pse en «une stratégie électoraliste dont le but est juste d’essayer de contenter des individus ou des groupes avec le dessein sournois de transformer l’action entreprise en appui électoral, sans se soucier de la pertinence du projet, son impact sur notre économie, du déficit de transfert de compétences qu’il comporte et enfin de son impact sur la dette extérieure du Sénégal».



Pour l’ancien maire de Saint-Louis, le Pse ne respecte pas les règles élémentaires de tout plan de développement.



Nulle part, dit-il, «on ne verra une étude de rentabilité qui justifie la pertinence du projet. Aucun de ces projets n’est classable dans la liste de nos urgences et il n’y en a pas un qui résiste à la comparaison avec des projets similaires en cours ou déjà réalisés sur le continent. Cette vision hérétique du développement que l’on qualifie de programme émergent est caractérisée par ses coûts exorbitants, voire prohibitifs, son caractère partisan et son impertinence au vu des priorités qui sont les nôtres. De ce point de vue, il cesse d’être un Plan Sénégal émergent pour être le Planning de la Stratégie électoraliste.»



