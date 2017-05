Cheikh Bamba Dièye à l'appel de Macky Sall : " C'est de l'escroquerie..."

Comme la plupart de ses camarades de l'opposition, Cheikh Bamba Dièye rejette aussi l'appel au dialogue lancée à Tivaouane par le Président Macky Sall. Interpellé par les journalistes, en marge d'une Assemblée général du mouvement "Vision Sénégal", hier, à Rufisque, l'ancien ministre et leader du FSD/ BJ a affirmé que c'est une "escroquerie".



"Il a appelé une première fois et nous avons tous répondu généreusement, dans le souci de participer au développement du pays. Mais, comment pouvez-vous dialoguer avec quelqu'un qui ne respecte pas les Sénégalais? Vous voulez que nous dialoguions avec quelqu'un qui est capable de calomnier, de mettre l'arbitraire sur un honnête citoyen et le jeter en prison tout simplement, parce qu'il veut être candidat à l'élection présidentielle? Vous voulez que nous dialoguions avec quelqu'un qui a renié à ses engagements? Comment est-ce possible de trouver un allié et un partenaire dans un dialogue que tout le monde pense sincère avec quelqu'un qui a toujours habitué à ne jamais faire ce qu'il dit?



Je crois que c'est lui-même qui doit dialoguer avec le peuple sénégalais, en essayant de revenir sur les fondamentaux de la République. Qu'il commence à faire appliquer la loi, à installer une véritable traque des biens mal acquis, à pratiquer la gestion sobre et vertueuse, parce qu'en ce moment, il en est à moins l'infini. Il faut qu'il gravisse toutes ces manches pour arriver au niveau où nous sommes et prétendre dialoguer avec nous. C'est le Sénégal qui nous intéresse. Mais comment voulez-vous que nous dialoguions avec quelqu'un qui a dilapidé plus de 568 milliards de francs juste pour des considérations de politique politicienne ou des opérations de captage de l'argent public?



Vous voulez qu'on dialogue avec quelqu'un qui a fait la part belle à tous les transhumants et qui dilapide des milliards et des centaines de millions par poste budgétaire pour faire plaisir à des gens qui sont en train de lui chanter des berceuses comme ils l'ont fait à tant d'autres avant lui. Nous voulons dialoguer, mais il faut que notre partenaire soit crédible. Le trajet du train Nigéria est plus long que celui du Sénégal qui est beaucoup plus cher. C'est dire que nous avons un président qui gaspille les deniers publics", a répondu Cheikh Bamba Dièye.



(Source: L'Observateur)