Cheikh Bamba Dieye cogne Macky Sall : " Rien d’autre que lui et son cercle fermé ne l’intéresse"

Lundi 18 Septembre 2017

L’implication des membres de la famille dans la gestion des affaires de l’Etat ne gêne pas Cheikh Bamba Dièye. Dans un entretien avec « Vox populi », l’ancien ministre et leader du FSD/BJ estime qu’«il n’y a rien qui oppose au président de la République de nommer un membre de sa famille, si ce dernier à des compétences qu’il faut ».



Mais, « il y a gros hic » pour le cas du maire de Guédiawaye, Aliou Sall nommé à la tête de la Direction de la Caisse des dépôts et consignations.



Et pour cause, dit-il, "Macky Sall nous a déjà promis qu’il ne ferait jamais la promotion de son jeune frère et que la partie prendrait toujours le dessus sur ses intérêt partisans ou familiaux".



"Pour quelqu’un qui avait déclaré devant les sénégalais qu’il ne ferait pas bénéficier un décret à son frère. Il avait tort de le dire. C’était tellement faux qu’aujourd’hui, on se rend compte que ses déclarations n’ont aucune valeur", s'émeut l'ancien maire de Saint-Louis. Qui poursuit et ajoute que «dans l’atmosphère global du reniement de rupture du lien de confiance, de paroles qui ne sont jamais respectées (…) on se rend compte, qu’en réalité, rien d’autre que lui et son cercle fermé ne l’intéresse, et la République, la Nation ne peut pas se résumer à des questions de famille."



"Macky Sall n’a pas de programme de développement et la seule stratégie qu’il connait est celle électoraliste dont le fondement est la domestication des ressources de la République au service de son maintien à tout prix au pouvoir. La Caisse des dépôts et consignations est très liquide et très attrayante, surtout pour quelqu’un qui ne compte que sur l’argent, la corruption des élites et des porteurs de voix pour gagner des élections", conclu Cheikh Bamba Dieye.

