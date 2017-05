Cheikh Bamba Dièye étrille Souleymane Ndéné Ndiaye ex PM de Me Wade : « Il a perdu le sens de l’honneur »

Le leader du Fsd/Bj Le Front pour le socialisme et la démocratie/Benno Jubël (FSD/BJ) a chargé l’ex dernier premier ministre de Me Abdoulaye Wade, Souleymane Ndéné Ndiaye qui vient de rejoindre la mouvance présidentielle.



Selon Cheikh Bamba Dièye, Souleymane Ndéné Ndiaye a perdu le sens de l’honneur. « On ne peut pas être un plateau de télévision dénoncer la transhumance et venir faire la même chose. C’est regrettable ce qu’il a fait. Souleymane Ndéné Ndiaye a perdu le sens de l’honneur », tonne-t-il. Il s’est aussi attaqué à Macky Sall a bras raccourci en le traitant de dictateur, et d’inviter les sénégalais à prendre garde de cette dictature rampante.



L’ancien maire de Saint- Louis a fait face à la presse ce jeudi pour dénoncer l’injustice dont il est victime car les autorités lui ont fermé les portes de la Chambre de commerce de Dakar pour la cérémonie de dédicace de son ouvrage à paraître demain. Une cérémonie qui va se tenir finalement à l'hôtel de ville de Dakar.

