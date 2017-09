Cheikh Bamba Dièye proteste pour Khalifa Sall

A l’évocation du nom de Khalifa Sall, lors de l’appel nominal des députés, Cheikh Bamba Dièye, député de la toute nouvelle législature, n’a pas pu s’empêcher de protester. «Nous commençons notre législature par un élément qui est extrêmement important. Et je vise l’article 11 de notre règlement intérieur qui dit que pour des questions de procédure, on peut interrompre le débat parce qu’il s’agit du vote du bureau de l’Assemblée nationale.



On a appelé le nom de l’honorable député Khalifa Sall. Il vous a adressé une lettre, et dans celle-ci, adressée au président de l’Assemblée nationale, il a dit qu’il voudrait être là, qu’il n’est ni malade, ni souffrant, il a juste été privé de sa liberté en violation flagrante », a indiqué le député au président de séance, Abdoulaye Makhtar Diop.



«Nous visons la procédure. En ce jour solennel, où le député doit pouvoir élire et être élu Khalifa Sall n’a aucune possibilité de pouvoir jouir de ces droits», a enchaîné ce membre élu ( Opposition) de la 13e législature, avant d’être freiné par Abdoulaye Makhtar Diop, doyen d’âge, qui présidait la séance de cette matinée. Le député tentera d’évoquer l’article 54 du règlement intérieur qui confère à Khalifa Sall une immunité parlementaire, mais la parole lui sera tout bonnement retirée.





