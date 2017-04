Cheikh Bamba ou la spirale de la Haine !

Il s’appelle Cheikh Bamba Dièye, de son vrai nom Cheikh Abiboulaye Dièye. C' est un homme politique sénégalais, maire de la ville de Saint-Louis, candidat malheureux à l’élection présidentielle sénégalaise de 2012. Il a été nommé Ministre dans le Gouvernement de Abdoul Mbaye. Mais il a aussi la chance d’être volubile avec des sorties aussi fécondes que prolixes. Il a eu la présence d’esprit de mettre à profit la liberté d’expression conquise de longue lutte par le peuple sénégalais pour répandre une spirale de diatribes contre la gestion de Président Macky Sall .



Le nihilisme, la neurasthénie, le scepticisme et le pessimisme pyrrhonisme constituent la sève nourricière de la voix et de la démarche de Cheikh Bamba Diéye . Lorsque je l'ai suivi dans l'Emission "Cartes sur Table" sur la chaîne d'un grand média, j'ai observé avec beaucoup de peine que a haine imbibe son duvet. Il n'a jamais aimé Abdoulaye Wade, Oui, il faut le dire ! Il a travaillé sous Macky Sall et il le hait aujourd'hui !



S'attaquant à la gestion du Président Macky Sall en empruntant les mots "Rupture et gouvernement sobre" comme arme de guerre me parait impertinent de son côté. J'aimerais lui signifier par rapport à ces termes, que c'est une réalité entreprise par le Président Macky Sall dès son accession au pouvoir. J'en passe !



Mr Cheikh Bamba Dièye en tant que leader d'un Parti politique , j'aimerais vous indiquer ce conseil : Dans la réflexion publique surtout dans une Emission suivie par nos compatriotes, l’objectivité est le seul diadème qui garantit la crédibilité. Mais le subjectivisme, la haine, la démesure et l’outrance éloignent le bon sens et la raison, installant dans la dialectique, la rancune et la rancœur qui deviennent flagrantes quand les hyperboles et l’abus prédominent. Malheureusement, c’est le drame que vit Cheikh Bamba Dieye .



Polémiste à gages et dénigreur d’élite, M. Cheikh Bamba Dieye est de ces gens qui ne voient que du mal partout et en tous. Sa récente sortie au vitriol sur le plateau de la 2STV, puérile, légère et infantile est à l'opposé de la communication de Macky Sall qu’il qualifie de culte de la personnalité propre aux dictateurs. On se souvient de la période répréhensible marquée par le "forcing" de l'ancien régime , vous avez été suivi et écouté. Et aujourd’hui, M. Dièye est devenu un pamphlétaire qui en dit trop contre la bonne gouvernance.



Quelle contradiction !



On le comprend car après sa défaite à plate couture devant Mansour Faye lors des élections locales de 2014, dos au mur, l'homme n'avait aucune issue à part démissionner pour brouiller le rejet des Saint- louisiens contre sa propre personne .



Dans l'une des mes visites à St-Louis en tant qu' acteur politique, des jeunes de votre chère ville que nous aimons nous tous, m'ont , ont interpellé pour me rappeler les périodes noires qu'ils vivaient sous votre magistère. J'ai vite compris avec leurs affirmations, que lorsque les Saint-louisiens vous élisaient comme maire il ya 4 ans, ils avaient souhaité que leurs enfants grandissent dans une ville éclairée, une ville débarrassée du fardeau des ordures, ils avaient voulu que les jeunes aient des emplois et que Saint- Louis puisse retrouver son lustre d’antan.



Cependant Saint-Louis vous a rejeté aujourd'hui. Car vous n'avez aucune ambition concrète pour votre propre ville. Je ne dirai pas les progrès constatés après votre départ de la mairie de Saint-Louis. Encore moins les réalisations constatées sur la promotion locale, sur la gestion des ordures, sur l'emploi des jeunes, mais aussi de la prise en charge des couches défavorables telles que les enfants ainsi que les femmes du secteur informel.



M. l'ex-Maire, ayez l’humilité de rendre les armes, vous n’avez pas réussi votre mission, même dans votre propre terroir. Et sachez que vos idées de calomniateur ne vous conduiront jamais dans la réalité. Les esprits lucides n’en sont point enragés. Ils ont plutôt éclaté de rire en vous regardant sous forme de factum illustrant une haine qui alimente une âme engloutie dans l’animosité maniaco-dépressive d’un homme dépassé et déphasé. Ce que même l’opposition sénégalaise salue dans les mesures équilibrées que prend Macky Sall.



Comme faiseur de roi vous voyez la gestion du Président Macky Sall comme une calamité. Je vous comprends car tout ce qui est vertu, est pour vous vice. Tout ce qui est valeur, est pour vous lâcheté. Vous voyez la couardise partout et a fini, hélas, par être vous-même l’incarnation absolue de la fausseté.



Mais Dieu soit loué ! La seule sonorité qui s’accommode de l'ex-maire de Saint-Louis est maudit ! Les justes devraient donc le comprendre ! Certes, le Sénégal a besoin de sentinelles de la Gouvernance publique, de protecteurs de l’idéal démocratique, de soldats de la Patrie et de vigiles de l’intérêt national. Mais il n’a pas besoin d’insulteurs à gages qui n’éprouvent de délectation qu’à travers l’agnosticisme malsain, malhabile et malveillant !



Vous vous permettez d'insulter les Sénégalais dans l'affaire Khalifa Sall et traiter les hommes d'Honneur de "Nafékke" . Quelle arrogance de la part de celui qui se réclame leader !



Juste un rappel : les faits en cause sur l'affaire Khalifa Sall porte sur un détournement de deniers publics avec des sommes importantes de plus de 2,7 millions d'euros de fonds publics soit 1,830 milliard de francs CFA . Alors c'est comme si au moyen d'une caisse d'avance, il s'est enrichi en prenant tous les jours 1 millions de francs Cfa de la ville de Dakar pendant des années au détriment des populations.



Et sur surtout sur la base de fausses factures. Fausses factures du Gie Keur Tabbar, faux procès-verbaux de réception et mandats de payement signés de sa main : Au-delà des aveux de Mbaye Touré et Cie , les vraies victimes dans cette affaire, ce sont les populations de Dakar. Il a affirmé au juge que les commandes de riz et de mil ainsi que les procès-verbaux de réception qui permettaient de sortir 30 millions de F Cfa par mois, étaient fictifs.



Mieux ou pis, le DAF, qui est en poste depuis plus de quinze ans, a même précisé qu’il agissait de la sorte depuis plusieurs années. Les trois ont reconnu que les procès-verbaux de réception des commandes qui étaient livrés par le GIE Tabaar sont des faux. Son gérant Ibrahima Traoré avait soutenu la veille, devant le magistrat, que ce sont d’anciennes factures remises à la mairie dans le cadre d’un marché de bureau, qui ont a servi à procéder à la falsification d’autant que son GIE ne fonctionne plus depuis 2008. Un fait confirmé par sa sœur Fatou Traoré, assistante de Mbaye Touré et...trésorière du GIE Tabaar.



Une version consolidée par Abdoulaye Diagne, comptable matière de la ville de Dakar. Interrogé comme témoin le même jour que Ibrahima Traoré, Diagne a juré n’avoir jamais vu un stock de riz ou de mil à la mairie. Alors M. Dièye c'est qui le "Naffék" ?



Une réponse que vous aurez du mal à trouver, mais j'exige une réponse. Aussi, je ne vais pas m'attarder sur l'affaire Khalifa Sall, en attendant la mise en oeuvre de l'ordonnance de l'Inspection générale d'Etat (IGE) dans la mairie de Saint-Louis dont les cafards ont été bien constatés.



Le Président Macky Sall a pour seul tort, de mettre en oeuvre la demande des Sénégalais qui l'ont élu dans l'espoir de la bonne gouvernance. Aujourd'hui, il est la cible de ses détracteurs qui l'invectivent à souhait ! Pourtant l'homme n'a fait que protéger les ressources des couches vulnérables à qui l'argent a été destiné .



Le Président très calme mais a mal dans le cœur face à des attaques dont son honneur et le respect qu'il manifeste au Sénégalais, l'empêchent de répondre. Une attitude pénible mais constante et avantageuse pour celui à qui tout l'espoir d'un peuple repose entre ses mains .



Encore M. Dièye, sachez que dans un Etat de Droit, si une faute est commise, quels que soient les positions, les responsabilités devront être situées et les coupables sanctionnés.



Djaraf Ndao

Coordonnateur de l'Alliance pour la République des Hlms.