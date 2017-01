Cheikh Guèye, maire de Dieuppeul-Derklé : « Barthélémy Dias et la famille de Feu Ndiaga Diouf ont besoin que le droit soit dit »

Rédigé par La rédaction le 27 Janvier 2017 à 07:42 | Lu 445 fois

Cheikh Guèye, le maire de Dieuppeul-Derklé a déclaré au micro de Leral.net dans un entretien exclusif que la responsabilité de ce qui s’est passé en 20011 incombait aux nervis venus à la Maire de Dakar Mermoz Sacré et a qu’aujourd’hui, plus que mais, Barthélémy Dias himself ainsi que la famille de feu Ndiaga Diouf a besoin que le droit soit dit et que le défunt puisse reposer enfin en paix.