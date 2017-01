Cheikh Kanté: « Aucune mission d’audit ne peut m’épingler. L’argent que je distribue n’est pas celui du Port, mais le mien ».

C’est un secret de polichinelle. Le Directeur général du port est aussi efficace qu’un distributeur automatique de banque.

Avec des enveloppes, le responsable apériste a fini par se faire une solide réputation. Mais que personne ne lui cherche des noises, Cheikh KANTE n’a pas de compte à rendre et estime distribuer son propre argent. Il l’a réitéré à l’occasion de la séance de récital de coran organisée à son honneur à la résidence Khadimou Rassoul de Bamako. En effet, selon le journal L’Observateur, repris par Seneweb, Cheikh KANTE a déclaré : « aucune mission d’audit ne peut m’épingler. L’argent que je distribue n’est pas celui du Port, mais le mien ».

Poursuivant et oubliant le décret signé par Macky SALL, il explique comme il a atterri à la direction du port. Il explique qu’un fils de Serigne Saliou MBACKE l’a appelé et lui a dit : “saches que c’est Serigne Touba qui t’a mis à la direction du Port. Il ne faut surtout pas le décevoir ».

Dernièrement, son épouse, Amy DIAWARA, avait dégainé 20 millions à l’occasion de la célébration des 42 ans de carrière de Kiné LAM.



