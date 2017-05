Cheikh Kanté, Dg du Port: «S’il s’agit de vendre mes chaussures et mes chaussettes pour réélire Macky, je le ferai…»

Rédigé par leral.net le Mercredi 17 Mai 2017 à 08:58 | | 0 commentaire(s)|

iGFM – (Dakar) «Même s’il s’agit de vendre mes chaussures et des chaussettes pour faire réélire Macky Sall 2019 et lui donner une majorité à l’Assemblée nationale en 2017, je le ferais», a déclaré Cheikh Kanté, Dg du Port.

En ce qui concerne l’emploi des jeunes, le «Bay Fall» de Macky Sall dira que «le chef de l’Etat a beaucoup fait, et va encore en faire, sans aucun doute».

Avant de laisser entendre : «le soir des élections, tous les regards seront tournés vers Fatick, c’est pour quoi, j’exhorte les militantes et militants à oeuvrer pour donner un score de 99, 99% au chef de l’Etat».

Cheilk Kanté, présidait un meeting, le samedi 13 mai dernier, à Fatick.

Sekou Dianko DIATTA

Partager !



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook