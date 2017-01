Cheikh Kanté, Dg du Port de Dakar: "Aucune mission d'audit ne peut m'épingler, l'argent que je distribue..."

Le Directeur général du Port autonome de Dakar, surnommé “Guichet automatique de banque” pour sa propension à distribuer de l'argent à tour de bras, soutient que personne ne pourra l'épingler dans le cadre d'une mission d'audit. “Aucune mission d'audit ne peut m'épingler. L'argent que je distribue n'est pas celui du Port, mais le mien”, déclare Cheikh Kanté à l'occasion de la séance de récital de Coran organisée à son honneur à la résidence Khadimou Rassoul de Bamako, rapporte “L'Observateur”.



Cheikh Kanté raconte qu'après sa nomination à la tête du Port, un fils de Serigne Saliou Mbacké l'a appelé et lui a dit : “sache que c'est Serigne Touba qui t'a mis à la direction du Port. Il ne faut surtout pas le décevoir”. Et depuis, il dit avoir constamment cette discussion en tête. “Je sais ce que je fais et je sais bien ce que je signe. Macky Sall ne sera pas plus loyal que moi”, jure le Dg du port.