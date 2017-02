Cheikh Kanté, Dg du Port de Dakar: "Marieme Faye Sall est victime d'attaques qui ne se justifient pas"

Le Directeur général du Port de Dakar, Cheikh Kanté a sollicité samedi, de l'Êveque de Thies, Monseigneur André Guèye des prières pour le chef de l'Etat Macky Sall, pour le succès de son projet "Plan Sénégal Emergent".



"Le monde du 21e siècle est malade de la pathologie des âmes. Ce siècles a comme déterminant la violence. Cette violence vient des hommes. C'est pourquoi, je vous de demande de prier pour le chef de l'Etat, Macky Sall, qui travaille pour un Sénégal Emergent. Il faut aussi et surtout prier pour son épouse qui fait l'objet d'attaques qui ne se justifient pas", a souhaité M. Kanté, parrain de la Grande Kermesse du Diocèse de Thiès. Le "Baye Fall" du Président ou "Guichet automatique" a aussi sollicité des prières prier pour "la jeunesse, afin qu'elle ait la foi de prier, de travailler".



Cheikh Kanté a, par ailleurs invité les jeunes à prendre le train de l'espérance qui est celui de la religion qui commande le travail et la droiture. Et, il a offert en exemple, le président de la République, Macky Sall, qui est parti du bas de l'échelle sociale pour grimper les échelons et devenir l'homme d'Etat qu'il est aujourd'hui à force de travail, d'abnégation, de droiture et du don de soi.



(Avec L'Obs)