Cheikh Kanté : « Si je fais face à Khalifa Sall, je le bats. Il ne représente rien du tout… »

Le Directeur général du Port de Dakar est de plain-pied dans la campagne électorale. Loin de ses bureaux du port, il a été ce vendredi à Sédhiou, pour des activités de l’Alliance pour la République (APR).



« Je suis venu pour remobiliser les troupes. Nous travaillons pour cela et je suis sûr que nous y arriverons », a-t-il indiqué dans les colonnes de Sud quotidien.



L’actualité politique, Cheikh Kanté en a aussi parlé. Pour ce qui concerne l’arrestation de Khalifa SALL, il ne veut pas entendre dire que le président Sall aurait peur de faire face au maire de Dakar. Et c’est pourquoi, il lui mettrait des bâtons dans les roues. Selon le DG du Port, lui-même peut battre le responsable socialiste.



«Khalifa SALL ne représente rien du tout aux yeux du Président Macky Sall. Même moi, Cheikh Kanté, si je fais face à Khalifa Sall, je le bats à plate couture, c’est indéniable. Il faut que les gens arrêtent de penser que le Président a peur de Khalifa. C’est la séparation des pouvoirs. Moi, si on me demandait de donner les preuves de ma gestion au port, je dois être en mesure de fournir les pièces à conviction, çà Khalifa n’est pas capable de le faire et il raconte qu’il a donné de l’argent aux gens qu’il ne veut pas citer», a soutenu le Directeur général du Port de Dakar.



walf-groupe